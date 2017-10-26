بحث رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود امس مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ليندر كينج سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل الجوي.

وقالت الإدارة في بيان صحافي إن المباحثات تناولت مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية في مجالات الطيران المدني وتبادل الخبرات فيما يخص التدريب والتطوير ورفع كفاءة العاملين في مطار الكويت الدولي.

وأكد الحمود، حسبما نقل عنه البيان، اهتمام الكويت بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد. وبين أن الجهود متواصلة لإنجاز المشاريع الإنشائية الجاري تنفيذها كالمبنى المساند (تي 4) ومبنى الركاب الجديد (تي 2) وإنشاء المدرج الثالث في المطار وغيرها من المشاريع التي من شأنها رفع كفاءة مرافق مطار الكويت الدولي.