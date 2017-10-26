استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد. واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان امس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية السفير سميح جوهر حيات.