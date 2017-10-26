الجارالله بحث العلاقات الثنائية مع وكيلة الخارجية الپولندية

التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس بوكيلة وزارة الخارجية الپولندية لشؤون التعاون الانمائي وافريقيا والشرق الاوسط وآسيا والدبلوماسية الاقتصادية وحقوق الانسان يوانا فرونيتسكا والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتها للبلاد.

وعقدت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين، حيث تم بحث أوجه العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، كما اجريت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارتي الخارجية الكويتية ووزارة الخارجية في جمهورية پولندا بشأن إقامة المشاورات السياسية الثنائية بين الوزارتين.

ووقع عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله وعن الجانب الپولندي وكيلة وزارة الخارجية الپولندية لشؤون التعاون الانمائي وافريقيا والشرق الاوسط واسيا والدبلوماسية الاقتصادية وحقوق الانسان يوانا فرونيتسكا.

وكانت الجولة الاولى من المشاورات السياسية بين البلدين قد تمت في وارسو خلال نوفمبر 2016.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين إضافة إلى القائم بالاعمال الپولندي والوفد المرافق.

وقد اقام الجارالله في وقت لاحق مأدبة غداء على شرف الضيفة والوفد المرافق لها.