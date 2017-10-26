قدم سفيرنا لدى جمهورية السنغال صالح الصقعبي أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو سفيرا غير مقيم للكويت لدى جمهورية غامبيا.

وذكرت سفارتنا لدى السنغال في بيان، ان الصقعبي التقى الرئيس الغامبي في القصر الرئاسي بالعاصمة بانجول بحضور كل من وزير الخارجية ووزير المالية ورئيس مكتب الرئاسة ورئيس التشريفات في رئاسة الجمهورية.

ووفقا للبيان فإن السفير الصقعبي رفع إلى الرئيس بارو وإلى الشعب الغامبي تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، كما قدم التهنئة الى الرئيس الغامبي لما شهدته الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا في البلاد من نتائج وحسن تنظيم، متمنيا ان تشهد فترة عمله المقبلة مزيدا من التقارب بين البلدين الصديقين.

من جانبه، شكر الرئيس الغامبي أداما بارو الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما تقدمه من مساعدات إلى بلاده من خلال الصندوق الكويتي للتنمية، معربا عن تطلعه إلى استمرار هذه العلاقة الوطيدة التي تجمع بين البلدين.

وقال ان الكويت من الدول التي نفتخر بعلاقتنا معها ونعمل على تعزيزها. وقدم الصقعبي في وقت سابق نسخة من أوراق اعتماده الى وزير خارجية غامبيا أبوبكر حسين دابو الذي أشاد بالتعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزه على المستويات كافة.