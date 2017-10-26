بحث محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود مع مدير منطقة الفروانية الصحية د.حمود الزعبي عددا من القضايا الصحية بالمحافظة، فضلا عن المشاريع التي يتم تنفيذها، وكيفية تذليل العقبات أمام المراكز والمستشفيات للقيام بدورها على أكمل وجه. وأكد الحمود خلال اللقاء على أهمية تكثيف الجهود لتوفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتخصصة إلى المواطنين والمقيمين، داعيا إلى تضافر جميع الجهود لخلق شراكة فاعلة تعمل على معالجة المشكلات، والسعي للتطوير والتحسين.

من جانب آخر، استقبل الحمود مدير عام مديرية أمن محافظ مبارك الكبير اللواء فؤاد الأثري، يرافقه عدد من رجال الأمن، حيث أشاد المحافظ بجهود ويقظة رجال الأمن وإخلاصهم لحماية أمن المواطنين والمقيمين.

كما استقبل محافظ الفروانية أعضاء لجنة أهالي منطقة غرب عبدالله المبارك. وقد تناول اللقاء الحديث حول مطالب أهالي المنطقة ومشكلاتهم في مختلف الجهات. وأكد الحمود حرص المحافظة على تخفيف الأعباء وإزالة جميع العقبات أمام جميع المواطنين في مختلف مناطق المحافظة لتحقيق التنمية والارتقاء بها.

وعلى صعيد متصل، استقبل الحمود رئيس وأعضاء الفريق التطوعي «لأجلك يا كويت»، حيث تناول اللقاء التعرف على الأعمال التي يقدمها الفريق والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.

وأكد الحمود اهتمام المحافظة بالمبادرات المجتمعية التطوعية على كل الأصعدة، معتبرا أن الأعمال التطوعية تأتي ترسيخا للعلاقات الوطيدة ونشر ثقافة البذل والعطاء في المجتمع، متمنيا في الوقت ذاته لفريق العمل التوفيق والنجاح في مهمته التطوعية.

كما استقبل محافظ الفروانية عضو غرفة التجارة والصناعة وليد الدبوس وتناول اللقاء الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات التنموية والاقتصاد الوطني في كل جوانبه.

من جانب آخر، استقبل الشيخ فيصل الحمود مجموعة من المواهب الشبابية، حيث أوضح المحافظ ان الكويت تولي اهتماما بالغا بالمبدعين في مختلف مجالات الفكر والأدب والفن والثقافة.