«إنني فخور جدا بها»

جيفري دين مورغان، نجم فيلم «الميت الماشي» يخرج عن صمته، ويعرب عن امتنانه لزوجته هيلاري بيرتون لكشفها أن النجم الشهير بن أفليك كان قد تحرش بها عندما لمس صدرها دون مبرر خلال تصوير أحد المشاهد.