بيروت - داود رمال

أعلن مصدر رسمي لبناني لـ «الأنباء» أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيقوم على رأس وفد رسمي رفيع بزيارة رسمية الى الكويت تستمر ليومين في الخامس والسادس من الشهر المقبل.

وقال المصدر «ان اهمية الزيارة هي ان الكويت هي دولة خليجية لها دورها وماضيها في تاريخ العلاقات اللبنانية والعربية، خصوصا منذ كان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وزيرا للخارجية، ولها دور ريادي على الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية ومن أكثر الدول التي وقفت الى جانب لبنان في احلك الظروف».

وأضاف المصدر «ان الرئيس عون يرتبط مع سمو الامير بعلاقة متينة تمتد لسنوات خلت تعود الى ايام اللجنة الثلاثية العربية، كما ان العلاقات على مستوى الشعبين اللبناني والكويتي لها عمق تاريخ سابق لاستقلال البلدين، والرئيس اللبناني يلبي دعوة كريمة تلقاها بعد انتخابه والتي جددها سمو الامير في لقائهما خلال القمة العربية التي انعقدت في الاردن».

وتابع المصدر: «ان الكويت اشتهرت بدورها الوفاقي العربي وهي دائما رائدة في ذلك والرئيس عون يقدر تقديرا كبيرا صاحب السمو الأمير ومواقفه التاريخية صونا للبنان وللدول العربية جمعاء وخصوصا محبته لبلدنا وستكون مناسبة لشكره على كل هذه المواقف، وللبحث في العلاقات الثنائية ولتوضيح نقاط قد تكون بحاجة الى توضيح في السياسة الخارجية اللبنانية».

وأوضح المصدر «ان هذا التحرك يقوم به الرئيس عون في الدول العربية، لاسيما الدول الخليجية، اذ سبق وزار كلا من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، كما زار جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية، ولا شك ان دولة الكويت تعتبر محطة اساسية ولديها علاقاتها الاقليمية والدولية الوازنة وطوال تاريخها وظفت هذه العلاقات لصالح لبنان».

وأكد المصدر «ان الرئيس عون يتطلع الى مزيد من الدعم الكويتي في المحافل الاقليمية والدولية». أما على صعيد برنامج الزيارة فأشار المصدر الى انه «يتضمن في اساسياته اجتماع قمة بين صاحب السمو الامير والرئيس اللبناني يليه اجتماع موسع، كما سيلتقي الرئيس عون رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة ووزير الخارجية وسيكون له لقاء مع ابناء الجالية اللبنانية».