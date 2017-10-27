بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في مصنع للألعاب النارية قرب العاصمة جاكرتا وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في مصنع للألعاب النارية قرب العاصمة جاكرتا سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.