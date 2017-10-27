اجتمع سفيرنا لدى أستراليا نجيب البدر بوزيرة خارجية حكومة الظل السيناتور بيني وونغ ـ رئيسة تمثيل حزب العمال بمجلس الشيوخ.

وصرح السفير نجيب البدر بأنه بحث خلال اللقاء عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك في ظل العلاقات المتميزة بين الكويت وأستراليا وبشكل يسهم بتقوية وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية.



واستعرض السفير البدر خلال اللقاء حجم طبيعة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والتي هي في تزايد مستمر وبشكل يعكس الرغبة المشتركة في نقل آفاق التعاون الى مراحل جديدة، كما بحث السفير البدر التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بمسائل الإرهاب والذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي للحد من مخاطر الإرهاب، وأضاف السفير البدر انه بحث عددا من التطورات الإقليمية والدولية خاصة ما يتعلق بالموقف الدولي من ممارسات كوريا الشمالية وما تسبب به من ضرر وتهديد للأمن والاستقرار الدوليين.