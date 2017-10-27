قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية انه في إطار الجهود التي تبذلها الكويت في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، أصدرت لجنة مكافحة الإرهاب برئاسة وزارة ‏الخارجية، والتي تضم في عضويتها الجهات الحكومية ذات العلاقة، قرارا بإدراج كيانين و11 شخصا ‏قادة وممولين وداعمين لتنظيمي «‏القاعدة» و«داعش» في اليمن على القائمة المحلية.



وأوضح المصدر أن هذا الإجراء اتخذ بالمشاركة مع الولايات المتحدة الأميركية الرئيس المشارك مع المملكة العربية السعودية ضمن جهود المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب والذي أنشئ مؤخرا في مدينة الرياض ‏بمشاركة جميع الدول الأعضاء فيه.



‏وأكد المصدر أن ما يتخذ من قرارات إنما يأتي تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373/2001 الصادر تحت الفصل السابع، مشددا ‏على أن ما ‏تتخذه الكويت من إجراءات في هذا الصدد يتوافق مع دستورها وقوانينها وأنظمتها المحلية.



وأشار المصدر الى ان الكيانين هما جمعية الرحمة الخيرية وسوبر ماركت الخير (مقرهما اليمن) الى جانب 11 شخصا من الجنسية اليمنية مدرجين، وهم: نايف صالح سالم القيسي وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني وهاشم محسن عيدروس ونشوان العدني وخالد عبدالله صالح المرفدي وسيف عبدالرب سالم الحيشي وعادل عبده فاري عثمان الذهباني ورضوان محمد حسن قنان ووالي نشوان اليافعي وخالد سعيد غابش العبيدي وبلال علي الوافي.