بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ، مشيدا سموه بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الكويت بجمهورية الصين الشعبية الصديقة والتأكيد على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين الى افاق ارحب خدمة لمصلحتهما، متمنيا سموه دوام الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة اعادة انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.