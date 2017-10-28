بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية ـ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، مشيدا سموه بالعلاقات المتميزة التي تربط الكويت بجمهورية الصين الشعبية الصديقة والتأكيد على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين الى آفاق ارحب خدمة لمصلحتهما، متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية ـ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة اعادة انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى سير فريدريك ناثانيل بلانتين حاكم عام سينت فينسنت وغرينادينز الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سير فريدريك ناثانيل بلانتين حاكم عام سينت فينسنت وغرينادينز الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس قربان غولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمنستان الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس قربان غولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمنستان الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.