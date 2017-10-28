اجتمع الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية مع عضو البرلمان الأوروبي ورئيسة وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية ميشيل إليوت ماري بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

وأعربت ماري خلال الاجتماع عن إعجابها وإشادتها بسياسة الكويت الخارجية وما تتصف به من حكمة واتزان، مشيدة بدور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الإنساني والدولي.

وأثنت على متانة العلاقات الوطيدة التي تربط الكويت بدول الاتحاد الأوروبي، معربة عن تطلعها لتعزيز التنسيق القائم بين الجانبين وتنمية تلك العلاقات في كافة المجالات وعلى مجمل الأصعدة.

وحضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وسفيرنا لدى مملكة بلجيكا ورئيس البعثة لدى الاتحاد الأوروبي السفير جاسم البديوي وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.