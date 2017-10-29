قــــال عمـيـــد الســــلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح إن حضور ولي عهد البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لافتتاح مشروع الأفنيوز بالمملكة يجسد التأكيد على ريادة القطاع الخاص الكويتي، مضيفا أن مبادرات القطاع الخاص الكويتي منذ القدم كان لها دور محوري في دفع عجلة التنمية بمنطقة الخليج وساهمت في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي.

وقد أضحى مشروع الأفنيوز معلما تجاريا كويتيا يحظى باهتمام ومكانة كبيرة في القطاع التجاري والاستثماري والعقاري كما أنه يعتبر معلما اقتصاديا وسياحيا خليجيا ومقصدا للزائرين في المنطقة.

الجدير بالذكر بأن مشروع (أفنيوز البحرين) تم افتتاحه مساء أمس السبت كأكبر مجمع تجاري بمملكة البحرين.