بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيها سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للعمل الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل رجال الشرطة شمال شرقي البلاد والذي أدى إلى استشهاد رجل أمن وإصابة عدد من رجال الشرطة، مؤكدا سموه وقوف الكويت مع مملكة البحرين الشقيقة وتعاطفها معها وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ولمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية، مجددا سموه موقف الكويت الثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومساندتها لكل الجهود الدولية الرامية لمحاربته وتجفيف منابعه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية لأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ضمنها سموه استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

وفي الإطار ذاته، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الشرطة في منطقة (جد حفص) ‏شمال شرقي مملكة البحرين الشقيقة وأدى إلى استشهاد رجل أمن وإصابة عدد منهم.

وأكد المصدر وقوف الكويت إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ‏معربا عن قناعته بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تنال من عزم الأشقاء على مواصلة جهودهم في مواجهة الإرهاب ودحره.

واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الشهيد وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مملكة البحرين الشقيقة من كل سوء.