بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد أحد أفراد القوات المسلحة الإماراتية المشاركين في عملية (إعادة الأمل) باليمن.

سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزيه إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد أحد أفراد قوات عملية (إعادة الأمل).

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.