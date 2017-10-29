غادر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، صباح اليوم، ارض الوطن متوجها الى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة خاصة يتخللها إجراء بعض الفحوصات الطبية المعتادة.

وقد كان في مقدمة مودعي سموه على أرض المطار ، رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ، والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود والمستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. سالم الجابر الأحمد الصباح والشيخ د. إبراهيم الدعيج والشيخ علي الجابر والمستشار بديوان سمو ولي العهد د. حمود العتيبي ورئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الصباح ووكيل ديوان سمو ولي العهد للشؤون المحلية الشيخ أحمد الجابر وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.