أهابت سفارتنا في اليابان المواطنين الكويتيين من المقيمين والزائرين والطلبة بتوخي الحيطة والحذر من الإعصار الذي اجتاح الجزر الواقعة في أقصى جنوب اليابان.

وقالت السفارة في بيان إن الإعصار متجه نحو العاصمة طوكيو، حيث يتوقع ان يعبرها في وقت لاحق من مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي. ودعت المواطنين الى أهمية التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن السلطات اليابانية المحلية. كما دعا البيان المواطنين الكويتيين الى التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات اليابانية المحلية والاتصال على السفارة في حال حدوث طارئ أو لطلب المساعدة على الأرقام: 0334550361 - 0334550362 - 0334550363.