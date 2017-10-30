قال سفيرنا لدى النمسا ومندوبها لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي ان الكويت تولي اهتماما بالدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبناء قدرات الدول في مجال انتاج الطاقة باستخدام التكنولوجيا النووية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به معرفي لـ «كونا» قبيل مغادرته فيينا متوجها الى العاصمة الإماراتية ابوظبي لترؤس وفد الكويت للمشاركة في مؤتمر الوكالة الذي تستضيفه الإمارات بعنوان «الطاقة النووية في القرن الواحد والعشرين».

وأشاد معرفي بتجربة الإمارات الناجحة في خوض غمار إنتاج الطاقة النووية واصفا إياها بأنها «تجربة أثبتت جدارة وخبرة فائقتين ما جعلها محل تقدير العالم بأسره»، مثنيا في الوقت ذاته على الجهود التي قامت بها الإمارات في سبيل استضافة هذا المؤتمر.

وأوضح ان اختيار مزيج الطاقة حق أصيل تحدده كل دولة بحسب احتياجاتها واستراتيجيتها، مضيفا ان العقد الأخير شهد العديد من التطورات في تقنية إنتاج الطاقة النووية ما جعلها أكثر أمانا واستدامة، الأمر الذي دفع بالعديد من الدول الى التفكير في إنتاج الطاقة النووية.

وأشار معرفي الى مساهمة الكويت في جهود افتتاح بنك اليورانيوم منخفض التخصيب في كازاخستان أخيرا، معتبرا ان هذه المبادرة «خير برهان على إيمان الكويت بحق الدول في تطوير الطاقة النووية وأهمية تمكينها من الموارد التي تحقق ذلك».

وعن الموضوعات التي سيتطرق لها المؤتمر، قال معرفي ان المؤتمر سيناقش عددا من القضايا والموضوعات المهمة من بينها التحديات التي تواجه مجال الطاقة النووية كالتمويل وبناء القدرات وإيجاد بيئة آمنة.