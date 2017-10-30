وصل الى البلاد أمس سفير سلطنة عمان لدى الكويت د.عدنان بن احمد بن عطية الأنصاري تمهيدا لتقديم أوراق اعتماده إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وكـان في استقبال د.الأنصاري في المطار من وزارة الخارجية المستشار عبدالمحسن الزيد، وعميد السـلك الديبلوماسي العربي سفـير الصومال عبدالقادر أمين وسفراء جيبوتي والـجزائر والسودان واليمن، بالإضافة إلى القائمين بأعمال سفارات دول مجلس التعاون.

وتمنى الجميع للسفير د.الأنصاري دوام التوفيق والنجاح في عمله لدى الكويت الذي بدوره شكرهم على استقباله، مؤكدا الحرص على التواصل معهم.