التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله سفير جمهورية جنوب السودان لدى الكويت فرمينا رياك، اذ تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى الجارالله في وقت لاحق سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت ياسر عاطف وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى الكويت، اذ عبر الجارالله عن تمنياته لعاطف بالتوفيق والسداد.

والتقى الجارالله في وقت لاحق ايضا سفير جمهورية الهند لدى الكويت سوتيل جين وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى الكويت، اذ عبر الجارالله عن تمنياته لجين بالتوفيق والسداد.

حضر اللقاءات الثلاثة مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم العمر.