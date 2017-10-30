أعـرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكـار الكويت الشديدين ‏للعمل الإرهابي الذي تعرض له الصومال الشقيق والمتمثل بالانفجارين اللذين وقعا في العاصمة مقديشو وراح ضحيتهما عدد من القتلى والجرحى من الأبرياء.

وشدد المصدر على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره.

‏وجـدد المصدر مناشدته للمجتمـع الـدولي لمضاعفة جهــوده لوأد ظاهرة الإرهـاب وتخليص العالم مـن شـرورهـا.

‏واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.