استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل عبدالعزيز الصرعاوي وموظفي ديوان المحاسبة، حيث قدموا لسموه التقرير السنوي للسنة المالية 2016/2017.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف السابق ورئيس رابطة العالم الإسلامي السابق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، هذا وقد أهدى سموه هدية تذكاريه بهذه المناسبة.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت ياسر محمد عاطف، وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده.

كما استقبل سموه سفير جمهورية كوبا لدى الكويت أندريس جونزالزو جاريدو وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس سفير جمهورية الهند لدى الكويت سونيل جين وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده. حضر المقابلات نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

الى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى جلالة الامبراطور أكيهيتو امبراطور اليابان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار «لان» الذي ضرب اليابان وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون من تجاوز آثاره.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى جلالة الامبراطور أكيهيتو امبراطور اليابان الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار «لان» الذي ضرب اليابان، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.