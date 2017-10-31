استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بمكتبه صباح أمس النائب الأول لأمين مجلس الأمن الوطني والدفاع لجمهورية أوكرانيا أوليغ غلادكوفسكي يرافقه سفير جمهورية أوكرانيا الصديقة لدى الكويت د.فولوديمير تولكاش والملحق العسكري لجمهورية أوكرانيا الصديقة والمقيم في أبوظبي العقيد سيرهي روزهسكي، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حيث رحب الخضر بالضيف متمنيا له طيب الإقامة في بلده الثاني الكويت، بعدها عقد اجتماع تم من خلاله مناقشة سبل التعاون العسكري وتبادل الخبرات وتفعيل آلية العمل المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.

هذا، ووصل البلاد النائب الأول لأمين مجلس الأمن الوطني والدفاع لجمهورية أوكرانيا أوليغ غلادكوفسكي والوفد المرافق له مساء أمس الأول.