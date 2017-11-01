التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس النائب الاول لأمين مجلس الامن الوطني والدفاع الاوكراني اوليغ علادكوفسكي والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الى البلاد.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من اوجه العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم العمر وسفير اوكرانيا لدى الكويت.

كما التقى الجارالله في وقت لاحق سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان، حيث تم بحث عدد من اوجه العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الاميركيتين السفيرة ريم الخالد.

والتقى الجارالله في وقت لاحق سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الكويت د.علي عنايتي، حيث تم استعراض ظروف اعتقال المواطن الكويتي فالح العازمي.

وحث الجارالله السفير الايراني على بذل المزيد من الجهود لدى السلطات الايرانية المعنية لضمان سرعة اطلاق سراحه وعودته الى اسرته سالما، حيث وعد السفير من جانبه بالاتصال بالسلطات الايرانية واخطار المسؤولين في الخارجية بالرد.