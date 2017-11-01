تسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في مكتبه بالوزارة أمس الثلاثاء نسخة من أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى البلاد د.عدنان بن أحمد بن عبدالله الأنصاري.

وتمنى الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الأخوية والوثيقة بين البلدين الشقيقين المزيد من النماء والازدهار.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

كما استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في مكتبه بالوزارة أمس الثلاثاء سفير جمهورية كوبا الصديقة أندرس جونزاليز وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى البلاد.

وأشاد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء بجهود السفير الكوبي التي قدمها أثناء فترة عمله في البلاد منوها بمساهماته في تعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.