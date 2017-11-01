استقبل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام بمكتبه بقصر القضيبية أمس سفيرنا لدى المملكة الشيخ عزام الصباح.
واستعرض الحمر مع السفير العلاقات الأخوية التاريخية والروابط الوثيقة التي تربط مملكة البحرين وشقيقتها الكويت وسبل دعم وتعزيز آفاق التعاون الإعلامي والذي يشهد المزيد من التطور والازدهار.
وأعرب المستشار الإعلامي عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه العلاقات البحرينية ـ الكويتية على مختلف الصعد وبجهود السفير الكويتي في تطوير هذه العلاقات الوطيدة وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك في جميع المجالات وبخاصة في الشأن الإعلامي.
من جانبه أشاد السفير الشيخ عزام الصباح بعمق ومتانة العلاقات المتميزة والصلات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.