استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان في قصر بيان أمس نائب رئيس الوزراء في جمهورية تركيا الصديقة مهمت شمشيك والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد والوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر فهد المالك.

كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري يرافقه عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف السابق ورئيس رابطة العالم الإسلامي السابق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ د.عبدالله بن المحسن التركي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

كذلك استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد يوسف الهاشل حيث أهدى سموه إصدارا تذكاريا احتفاء بافتتاح المبنى الجديد لبنك الكويت المركزي.