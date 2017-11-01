الأمير تسلّم من الهاشل إصداراً تذكارياً احتفاء بافتتاح مبنى البنك المركزي الجديد.

صاحب السمو التقى نائب رئيس الوزراء التركي

مريم بندق

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق، على ان يستقبل سموه تباعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو الشيخ جابر المبارك، وذلك في إطار المشاورات التقليدية التي تستبق تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.

وضمن استقبالات صاحب السمو الأمـــير فقد استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس الوزراء بجمهورية تركيا مهمت شمشيك والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.

كما استقبل سموه بقصر بيان ظهر أمس محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، حيث أهدى سموه إصدارا تذكاريا وذلك احتفاء بافتتاح المبنى الجديد لبنك الكويت المركزي.

هذا وقد علمت «الأنباء» من مصادر أنه سيتم تعيين سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء وإعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، متوقعة صدور مرسوم التعيين اليوم، وإذا لم يصدر اليوم فسيصدر لاحقا. وردا على سؤال حول أسماء الوزراء الباقين في الحكومة الجديدة، أجابت المصادر: وزراء الوزارات السيادية باقون، مشيرة الى عدم إجراء تعديل على حقائبهم وان كان لا يوجد سبب يمنع ذلك، موضحة أنه بصدور مرسوم تعيين رئيس الوزراء تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وحول مطالبة البعض بإبعاد وزراء التأزيم، أجابت المصادر: السبب الرئيسي الذي يؤدي الى التوتر والفجوة بين بعض أعضاء السلطتين ان مفهوم التأزيم وتفسير أسباب التأزيم يختلفان جذريا بينهما، فبينما يرى بعض النواب ان وزيرة الشؤون مثلا عنصر تأزيم يجب استبعادها من الحكومة لدرجة استجوابها مرتين والإعلان عن استجواب ثالث لها، تتمسك الحكومة بها وأعادت توزيرها أكثر من مرة باعتبارها وزيرة إصلاحية استثنائية تعمل على بسط مفهوم العدالة وتطبيق القانون والحفاظ على المال العام. واستطردت المصادر: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله هناك 36 نائبا ووزيرا متضامنون معه، منهم 21 نائبا و15 من أعضاء الحكومة، الى جانب انه لا يوجد نص دستوري يمنع إعادة توزيره، وهناك سوابق مثل إعادة توزير الشيخ سعود الناصر، وبدر الحميضي.

من جهته، رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس نتيجة لقبول استقالة الحكومة وعدم وجود نصاب، وقال الغانم لن تعقد جلسات لحين تشكيل الحكومة الجديدة.





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