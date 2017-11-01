وقّعت دولة الكويت اتفاقيتي تعاون لدعم التعليم بجمهورية فانواتو تتمثلان في انشاء مشروع «مركز صداقة الكويت للتدريب المهني» و مشروع «فصول الكويت» للتعليم الابتدائي بتكلفة 700 الف دولار استرالي ما يعادل نحو (537 دولارا اميركيا).

وذكرت سفارتنا لدى استراليا في بيان تلقت «كونا» نسخة منه ان الاتفاقيتين وقعهما السفير نجيب البدر مع سفير جمهورية فانواتو كالوريس في مقر السفارة الكويتية بالعاصمة كانبرا.

ووفقا للبيان فإن تمويل المشروعين يأتي ترجمة لتوجيه وقرار مجلس الوزراء بدولة الكويت للاستجابة لطلب حكومة فانواتو التي شهدت عددا من الكوارث الطبيعية.

وأضاف ان المشروعين يؤكدان حرص واهتمام دولة الكويت في تقديم المساعدات الإنسانية للعديد من الدول في مختلف المجالات بما في ذلك المساعدات المتعلقة بتطوير قطاع التعليم.

وأوضح ان المشروعين يأتيان بالتعاون مع وزارة التعليم والتدريب في جمهورية فانواتو والمفوضية السامية لجمهورية فانواتو في كانبرا وبشكل يسمح بإنشاء فصول دراسية مناسبة وفقا للمعايير الفنية المطلوبة.

.. و تؤكد التزاماتها بالقضاء على التمييز ضد المرأة

جنيف - كونا: أكد مندوبنا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمس الثلاثاء حرص الكويت على الالتزام بتطبيق اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة المعروفة (سيداو).

جاء ذلك في تصريح ادلى به السفير الغنيم لـ«كونا» غداة ترؤسه وفدا رفيع المستوى امام الأمم المتحدة اليوم الأربعاء لاستعراض تقرير الكويت حول تنفيذ اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وإنجازاتها في هذا الشأن.

وقال انه والوفد الكويتي سيستعرض في تقرير اعد بهذا الشأن الانجازات التي قامت بها الكويت لتعزيز مكانة المرأة على كل الصعد وفي جميع المجالات.

وأوضح ان التقرير يتضمن الإنجازات الكويتية لاسيما المتعلقة بعدم التمييز ووسائل الإنصاف المتاحة والتدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي اتخذتها الكويت تنفيذا للمواد الواردة في الاتفاقية.

وأضاف السفير الغنيم ان الكويت حريصة على الوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي، مشيرا الى تقديمها تقارير دورية ذات الصلة بصفة منتظمة الى الأمم المتحدة.

ولفت الى الإشادة التي حظيت بها الكويت من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لالتزامها بتقديم تقاريرها الى الامم المتحدة في مواعيدها الرسمية «وهي الدولة العربية الوحيدة ضمن هذه القائمة».

وبين الغنيم ان الكويت قد انضمت بموجب المرسوم الأميري رقم (24) لسنة 1994 لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي جاءت منسجمة مع مواد دستور الدولة في التمتع بكل الحقوق التي تكفلها الاتفاقية وتجسيدا للأهمية التي توليها الكويت للمرأة.