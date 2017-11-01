ترأست الكويت أمس الثلاثاء أول اجتماع لرؤساء المجالس التنفيذية لمنظمات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها والمخصص لبحث آفاق التعاون بين هذه المنظمات المعنية بقضايا الغذاء والزراعة.

وترأس مندوبنا الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة (فاو) يوسف جحيل بصفته الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أمس الاجتماع المشترك غير الرسمي الأول لرؤساء المجالس التنفيذية لـ (فاو) وبرنامج الأغذية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وقال ممثل الكويت في تصريح لـ «كونا» إن الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة تمحور حول بحث آفاق وسبل تعزيز التعاون بين المنظمات الأممية المعنية بقضايا الغذاء والزراعة الثلاث لتعظيم دورها نحو القضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم وتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة.

وأضاف ان «تعاون المنظمات الثلاث في مشاريع مشتركة يشكل قيمة مضافة فعالة لتحقيق نتائج مدهشة للمستقبل تتسق مع أهداف الأمم المتحدة التي تبلورها أجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في اطار شامل يقوم على تضافر الشراكات وروح التعاون التفاعلي اللازم لتحقيق الأمن الغذائي لصالح شعوب العالم كافة».

وأكد أهمية دور المجالس التنفيذية بهذه المنظمات المتخصصة ممثلة لدولها الأعضاء في تعزيز وتطوير التعاون القائم بين المنظمات انطلاقا من رؤى ومصالح البلدان الداعمة والمستفيدة لبلوغ أفضل النتائج العملية والملموسة بأعلى معايير الكفاءة والفعالية بفضل الحد من الازدواجية التشغيلية وتقليص التكاليف.

وأشار جحيل الى مشروع «إقليم تيغراي في اثيوبيا» المشترك والجاري تنفيذه بالتعاون بين المنظمات الثلاث والذي قام ممثلو الدول الأعضاء بزيارته أخيرا مع رؤساء (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي و(ايفاد) وقال انه «يعد مثالا حيا لنجاح هذا التعاون المشترك» في «بناء القدرة على الصمود أمام الأزمات» ونموذجا يتعين تكراره في مناطق أخرى.

وأكد الجحيل الذي يترأس المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للدورة السنوية الحالية لأول مرة «حرص الكويت الدائم على النهوض عبر عضويتها النشطة داخل هذه المنظمات بجهودها سواء بمساعدات الطوارئ أو التنمية القاعدية والتمكين لصالح أضعف الفئات الاجتماعية حول العالم انطلاقا ودورها وشراكتها القوية في العمل الانساني العالمي».

وتتولى الكويت التي تتمتع بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي حتى نهاية ديسمبر 2018 رئاسة المجلس المؤلف من 36 من الدول الأعضاء طوال الدورة الحالية لغاية فبراير 2018 كما سبق أن نالت عضوية المجلس التنفيذي لدورتين متتاليتين في الفترة من 2006 حتى عام 2010.