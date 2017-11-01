أكدت رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي كرستين دوفرين اهمية الزيارة التي ستقوم بها للكويت في مجال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت دوفرين انها ستبحث خلال هذه الزيارة التي ستستمر على مدى ثلاثة ايام مع المسؤولين والبرلمانيين الكويتيين العلاقات الثنائية.

وأعربت عن اهتمامها بالاطلاع على التطور الذي حققته الكويت في العديد من المجالات وخاصة في المجال البرلماني، مشيرة الى انها ستبحث مع المسؤولين الكويتيين الوضع الجيوسياسي في المنطقة وخصوصا مع الدول المجاورة مثل ايران والعراق.

ومن بين المواضيع التي من المقرر ان تبحثها المسؤولة البلجيكية كذلك قضية المساواة بين الجنسين في الكويت والطاقة المتجددة.

من جهته، اكد سفيرنا لدى مملكة بلجيكا جاسم البديوي لـ (كونا) اهمية هذه الزيارة قائلا: ان الاجتماعات رفيعة المستوى التي ستتم على هامش الزيارة تظهر مدى اهتمام الكويت بتعزيز العلاقات التي تجمعها مع بلجيكا في المجالات البرلمانية والسياسية بالإضافة الى التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأشار الى انه من المقرر ان تلتقي رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي بعدد من الجمعيات الأهلية في الكويت التي تتعامل مع قضايا المرأة وذلك للاطلاع ومناقشة جهود الكويت في مجال تمكين المرأة والإجراءات التي اتخذتها لحماية حقوقها.