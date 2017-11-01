بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ جابر المبارك وذلك بمناسبة صدور الامر الاميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليف سموه ترشيح اعضاء الحكومة الجديدة .
وجاء في برقية سموه : يسرنا أن نبعث لسموكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الثقة الغالية التي أولاها إياكم صاحب السمو الأمير وصدور الأمر الأميري القاضي بتعيين سموكم رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفكم بترشيح أعضاء الوزارةالجديدة.
وأضاف سموه : وإذ نجدد التهاني لسموكم فإننا نسأل المولى عز وجل أن يعينكم ويكلل بالنجاح جهودكم في سبيل النهوض بأعباء الأمانة الكبيرة التي أسندت إليكم من أجل مواصلة مسيرة الإصلاح وتحقيق المزيد من التقدم والنماء والاستقرار والرخاء لكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء في ظل التوجيهات السامية والقيادة الحكيمة من لدن راعي مسيرتنا ونهضتنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ، حفظه الله رعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.