صاحب السمو هنأ حاكم انتيغوا وبربودا بالعيد الوطني

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كذلك، استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الشيوخ في مملكة بلجيكا كريستين دوفرين والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ورئيس بعثة الشرف النائب راكان النصف.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الدهس المؤسف الذي وقع بجنوب مانهاتن في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء، مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كل الشرائع والقيم الإنسانية وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الهادفة إلى زعزعة أمنها واستقرارها، مجددا سموه موقف الكويت الثابت لرفض الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة والتي ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الدهس المؤسف الذي وقع بجنوب مانهاتن في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الجنرال رودني وليمز حاكم عام انتيغوا وبربودا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الجنرال رودني وليمز حاكم عام انتيغوا وبربودا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.