بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ جابر المبارك وذلك بمناسبة صدور الامر الاميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليف سموه ترشيح اعضاء الحكومة الجديدة.. هذا نصها:
سمو الأخ الكريم الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، حفظه الله
رئيس مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرنا أن نبعث لسموكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الثقة الغالية التي أولاها إياكم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وصدور الأمر الأميري القاضي بتعيين سموكم رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفكم بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وإذ نجدد التهاني لسموكم فإننا نسأل المولى عز وجل أن يعينكم ويكلل بالنجاح جهودكم في سبيل النهوض بأعباء الأمانة الكبيرة التي أسندت إليكم من أجل مواصلة مسيرة الإصلاح وتحقيق المزيد من التقدم والنماء والاستقرار والرخاء لكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء في ظل التوجيهات السامية والقيادة الحكيمة من لدن راعي مسيرتنا ونهضتنا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، حفظه الله رعاه، ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.
والله ولي التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.