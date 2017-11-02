اجتمع سفيرنا لدى جمهورية غانا محمد حسين الفيلكاوي مع نائب وزيرة الخارجية الغانية محمد تيجاني، حيث سلمه رسالة خطية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد .

وذكرت سفارتنا في العاصمة الغانية أكرا في بيان تلقت «كونا» نسخة عنه، أن الرسالة تتعلق بالدعوة التي وجهها الشيخ صباح الخالد إلى وزيرة الخارجية الغانية شيرلي بوتشوي لزيارة الكويت في الوقت الذي تراه مناسبا.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

ونقل البيان شكر نائب وزيرة الخارجية الغانية محمد تيجاني الجزيل للكويت لما تقدمه من دعم لبلاده.