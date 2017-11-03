تسلم الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في مكتبه بالوزارة نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية بيرو الصديقة لدى البلاد فرانسيسكو خافيير ريفارولا روبيو.

وتمنى الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

كما تسلم الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في مكتبه بالوزارة نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية كوبا الصديقة لدى البلاد فيرناندو بيريز ماسا.

وتمنى الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء للسفير الجديد النجاح في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.