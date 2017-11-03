الحكومة تثق بالشباب ودورهم المأمول في مسيرة التنمية

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح يرافقه المدير المنتدب والرئيس التنفيذي الإداري الجديد لمجموعة البنك الدولي شاولين يانغ والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وحضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.

كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء لاعب المبارزة طارق القلاف بمناسبة تكريمه من قبل مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة خلال الحفل الذي رعته جامعة الدول العربية بالقاهرة في سبتمبر الماضي.

وأكد سموه حرص الحكومة على تهيئة جميع الإمكانات اللازمة للارتقاء بطموحات الشباب ومطالبهم، مشيرا الى ثقة الحكومة بالشباب ودورهم المأمول في مسيرة التنمية.

من جهة أخرى، أشاد سموه بالإنجازات التي حققها اللاعب القلاف ومساهمته في رفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل الرياضية والبطولات الإقليمية والعالمية متمنيا له التوفيق لمواصلة مسيرته الحافلة بالعطاء وحصد الإنجازات.