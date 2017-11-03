قدم سفيرنا لدى الولايات المكسيكية المتحدة متعب المطوطح اوراق اعتماده الى رئيس جمهورية هندوراس خوان ارولاندو هيرنانديز سفيرا فوق العادة ومفوضا للكويت غير مقيم لدى جمهورية هندوراس محالا من المكسيك.

وذكرت سفارتنا لدى المكسيك امس ان السفير المطوطح نقل لرئيس هندوراس، خلال حفل استقبال رسمي اقيم في قصر الرئاسة بالعاصمة الهندوراسية، تحيات وتمنيات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد له بموفور الصحة والسعادة وتطلع سموه الى مزيد من التطور والازدهار والنماء في علاقات البلدين الصديقين بما يسهم في تحقيق مصالحهما بجميع المجالات.