افتتحت الكويت بنكا للدم في جمهورية تنزانيا تجاوزت تكلفة انشائه حاجز الربع مليار شلن تنزاني (107 آلاف دولار) مقدمة من (جمعية صندوق اعانة المرضى) الكويتية.

وذكرت سفارتنا في دار السلام بيانا امس قالت فيه:«ان (بنك الكويت للدم) جرى إنشاؤه في مستشفى (موي) التخصصي في منطقة (موهنبيلي) الصحية بدار السلام ويضم معدات وأجهزة تتطابق مع المواصفات العالمية وتستوفي الشروط التنزانية».

وقال سفيرنا في تنزانيا جاسم الناجم خلال حفل الافتتاح:«ان بنك الدم يمثل«خطوة نوعية للعمل الخيري الكويتي في تنزانيا» مضيفا انه جاء بعد عمل دؤوب قامت به «جمعية صندوق اعانة المرضى» بالتعاون مع السفارة لضمان وصول المعدات والأجهزة والتأكد من تشغيلها وجاهزيتها لتكون اضافة مميزة تسد حاجة مستشفى (موي) من الدم إضافة الى سد حاجات المستشفيات الأخرى الموجودة في المنطقة الصحية نفسها».

واشار الناجم الى أن حضور وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية في جمهورية تنزانيا أومي معلمو حفل افتتاح بنك الدم ومشاركتها في ازاحة الستار عن اللوحة التذكارية له «دليل على اهتمام الحكومة التنزانية» بقيادة رئيس الجمهورية جون ماغوفولي بالمساعدات التي تقدمها الدول الصديقة لدعم المشروعات التنموية خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية. وأضاف ان حضور الوزيرة معلمو يمثل كذلك تشجيعا للجمعيات والمنظمات غير الحكومية على دعم مشروعات أخرى في القطاع الطبي أو حتى تكرار مثل هذه المشروعات النوعية في مدن تنزانية أخرى.

من جانبها أعربت معلمو عن شكرها للكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم المتواصل لقطاع الصحة في بلادها للارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين التنزانيين كما توجهت بشكر خاص لجمعية صندوق اعانة المرضى على انشاء بنك الدم.

ودشن السفير الناجم حملة للتبرع بالدم بعد حفل الافتتاح مؤكدا استعداد (جمعية صندوق اعانة المرضى) والسفارة الكويتية في دار السلام لتمويل حملات مماثلة للتبرع بالدم لضمان زيادة مخزون البنك وتلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة.