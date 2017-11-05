أشاد الصومال بمبادرة الكويت لاستضافة مؤتمر مانحين لدعم التعليم به مؤكدا أن التعليم «احد اهم المداخل لدعم الاستقرار والتنمية المستدامة».

وقال الأمين العام للجنة الوطنية الصومالية للتربية والثقافة والعلوم عصام الجامع في كلمة بلاده أمس أمام الدورة 39 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بباريس ان فكرة مؤتمر التعليم وجدت «ترحيبا كبيرا وصادقا من الكويت الشقيقة حيث وافقت مشكورة على استضافته».

وأضاف: «نود في هذا الصدد التعبير عن أصدق عبارات الشكر والتقدير والامتنان للكويت قيادة وحكومة وشعبا وفي مقدمتهم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي تحقق حول شخصه الكريم اجماع دولي بوصفه قائدا إنسانيا عالميا وذلك اعترافا من العالم ببصمات أيادي سموه البيضاء وعطاءات الشعب الكويتي الكريم التي امتدت إلى أنحاء العالم كافة».

ودعا منظمة يونسكو وجميع الدول الأعضاء والمؤسسات المانحة الدولية إلى المشاركة بفعالية في عقد وإنجاح مؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم في الصومال.