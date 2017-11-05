أشاد عميد السلك الديبلوماسي سفير الكويت لدى مملكة البحرين بالمبادرات الشبابية الخليجية، والمشاريع الصغيرة التي يقوم الشباب بافتتاحها، والتي تعتبر أحد أسس الاستثمار الاقتصادي المشجع.

وقال الشيخ عزام الصباح خلال حضوره افتتاح فرع المشروع الكويتي «دوز كافيه» في البحرين إن هذا التوسع الشبابي الخليجي ثمرة دعم القيادة السياسية للمبادرات الشبابية في المجالات كافة، مشيدا في الوقت نفسه بالدعم والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لأصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب.

وأضاف أن افتتاح هذا الفرع هو ثمرة أيضا لدعم مملكة البحرين للقطاع الخاص والتسهيلات الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها في هذا الإطار، معبرا عن آماله في النجاح للقائمين على المشروع، ومؤكدا أن المبادرات الشبابية الخليجية تلقى كل الدعم والتشجيع من المعنيين كافة لما تسهم به من تنشيط للدورة الاقتصادية والحركة التجارية.