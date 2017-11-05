بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ببرقية الى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة اعرب فيها سموه عن استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة لعملية اطلاق صاروخ بالستي فوق شمال مدينة الرياض قادما من اليمن والذي قامت بفضل الله تعالى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراضه دون وقوع اصابات مشيرا سموه رعاه الله الى ان هذا العمل العدائي الذي استهدف امن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية ومؤكدا تعاطف دولة الكويت مع البلد الشقيق وتأييدها لكل ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على امنه سائلا سموه المولى تعالى ان يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه ويديم عليها نعمة الامن والامان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لاخيه خادم الحرمين الشريفين.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية الى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة لعملية اطلاق صاروخ بالستي فوق شمال مدينة الرياض قادما من اليمن مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا ان يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل كل مكروه.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية مماثلة.