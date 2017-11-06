استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم. كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك .

واستقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

الى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ببرقية الى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة اعرب فيها سموه عن استنكار الكويت وادانتها الشديدة لعملية اطلاق صاروخ بالستي فوق شمال مدينة الرياض قادما من اليمن والذي قامت بفضل الله تعالى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراضه دون وقوع اصابات، مشيرا سموه الى ان هذا العمل العدائي الذي استهدف امن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق يتنافى مع كل الشرائع والقيم والمبادئ الدولية ومؤكدا تعاطف الكويت مع البلد الشقيق وتأييدها لكل ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على امنه، سائلا سموه المولى تعالى ان يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه ويديم عليها نعمة الامن والامان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لاخيه خادم الحرمين الشريفين.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية الى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه استنكار الكويت وادانتها الشديدة لعملية اطلاق صاروخ باليستي فوق شمال مدينة الرياض قادما من اليمن مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا ان يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل كل مكروه.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق لجمهورية بنغلاديش الشعبية عبدالرحمن بشواش، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق لجمهورية بنغلاديش الشعبية عبدالرحمن بشواش، مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.