تسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في مكتبه بالوزارة نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى البلاد طارق محمد القوني.
وتمنى الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء للسفير الجديد النجاح في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.
وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير د.أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.