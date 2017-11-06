أكد سفيرنا لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي الأهمية التي توليها الكويت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في التصدي لجرائم الفساد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير معرفي لـ (كونا) عشية انطلاق الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية اليوم الاثنين في فيينا.

واعتبر السفير معرفي هذه الدورة فرصة مناسبة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد وبناء توافق دولي منسق لمكافحة الجريمة بصفة عامة والفساد بصفة خاصة.

وحول حجم المشاركة الدولية في هذه الدورة التي تستمر أعمالها 5 أيام أوضح ان ما لا يقل عن 1000 مندوب من 183 دولة يمثلون الحكومات والمنظمات الحكومية الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سيشاركون في أعمالها بهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الدول ذات الصلة بمكافحة الفساد.

كما أشار إلى ان الدورة تبحث جدول أعمال حافلا بالمواضيع من بينها الحلول للمشاكل التي تعوق تنفيذ الاتفاقية واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن، لافتا بهذا الخصوص إلى الإنجاز الذي حققته الكويت في المؤتمر السابق في سانت بطرسبورغ بفوزها بمنصب نائب الرئيس عن المجموعة الآسيوية والذي من خلاله ترأست العديد من الاجتماعات الدولية لفرق العمل الحكومية خلال العامين الماضيين مع العلم ان الكويت تتبوأ هذا المنصب لأول مرة منذ انطلاق الدورة الاولى في العاصمة الاردنية عمان عام 2006.

كما أشار السفير معرفي الى أن هذه الدورة ستشهد مناقشة قضايا عديدة أهمها استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات وبحث الحلول التي تواجهها في تنفيذ الاتفاقية بالإضافة الى توفيرها المساعدة التقنية للعديد من الدول لاسيما بعد انتهاء المرحلة الاولى من آلية استعراض التنفيذ التي امتدت لخمس سنوات منذ 2010 وبدء المرحلة الثانية لآلية استعراض تنفيذ الفصل الثاني المتعلق بالتدابير الوقائية والفصل الخامس الخاص باسترداد الموجودات والتي يستمر لـ 5 سنوات أخرى.

وذكر ان الكويت خضعت في عام 2012 لعملية مراجعة لتقييم مدى امتثالها في تنفيذ الفصلين الثالث والرابع من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المعنيين بالتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي.

وأعلن ان الكويت اجتازت عملية الاستعراض بنجاح كما طلبت من الأمانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف نشر تقرير الاستعراض كاملا من خلال صفحتها على موقع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لإتاحة الفرصة أمام جميع الدول للاطلاع على تشريعات وتجارب الكويت انطلاقا من روح التعاون والشفافية. وحول تشكيل الوفد الكويتي قال السفير معرفي ان أعضاء من الوفد الدائم للكويت لدى الامم المتحدة ومن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) برئاسة المستشار عبدالرحمن النمش سيشاركون في اعمال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وفي اجتماعات فريق الخبراء المعنيين بالتعاون الدولي إضافة الى الدورة الثامنة المستأنفة لفريق استعراض التنفيذ.