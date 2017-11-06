أعرب وزير الخارجية الياباني تارو كونو امس عن أمله في تعزيز الشراكة بين اليابان والكويت ليس على صعيد العلاقات الاقتصادية فحسب وانما ايضا على الصعيد السياسي.

جاء ذلك في تصريح للوزير كونو لـ«كونا» على هامش حفل عشاء أقامه سفيرنا في طوكيو عبدالرحمن العتيبي على شرفه اثر زيارته للكويت اخيرا في اطار جولة شملت عددا من الدول العربية.

وقال كونو ان العلاقات الثنائية بين البلدين متميزة لاسيما في المجال الاقتصادي، معربا عن امله في تعزيز هذه العلاقات في المجال السياسي، مشددا في هذا الاطار على دعم اليابان للوساطة الكويتية لانهاء الازمة الخليجية.

وخلال حفل العشاء الذي حضره اعضاء السلك الديبلوماسي العربي في طوكيو هنأ السفير العتيبي الوزير كونو بفوزه بأكبر عدد من الاصوات في الانتخابات العامة التي جرت في اليابان يوم 22 أكتوبر الماضي وإعادة تعيينه وزيرا للخارجية.

وأعرب عن تقديره لجهود الوزير كونو في تعزيز علاقات اليابان مع الكويت والدول العربية الأخرى وعن أمله في أن يواصل القيام بدور كبير في تعزيز العلاقات بين الكويت واليابان والعلاقات العربية ـ اليابانية.

كما أعرب عن تطلعه وسفراء الدول العربية في طوكيو الى الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجالات واسعة ومساهمتها الكبيرة في التعاون المتنامي بين الجانبين.

من جانبه، قال الوزير كونو ان منطقة الشرق الاوسط تعتبر احدى الركائز الأساسية للديبلوماسية اليابانية، مشيرا الى جولته الأخيرة في منطقة الشرق الاوسط في سبتمبر الماضي والتي شملت كلا من الكويت وقطر والأردن والسعودية ومصر وإقامة أول حوار سياسي ياباني ـ عربي عقد في القاهرة.

واضاف ان هذا الحوار السياسي الاول حقق نجاحا كبيرا «وأود مواصلة هذا الزخم»، مشيرا الى ان شكل مجموعة للدراسات حول علاقات اليابان بدول منطقة الشرق الاوسط.

وجدد التأكيد على اصرار بلاده على تعزيز علاقات متعددة الاوجه واستراتيجية مع الدول العربية بما في ذلك مشاركتها السياسية والثقافية في المنطقة. وتبادل كونو والديبلوماسيون العرب وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير الشراكة الى آفاق جديدة.