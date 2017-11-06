بعث صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله ومن معه من المسؤولين في إمارة عسير، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير، مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أخيه خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.