بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله ومن معه من المسؤولين في إمارة عسير، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أخيه خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أخيه خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

وبعث صاحب الأمير ببرقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار المفجع الذي وقع داخل إحدى الكنائس في سوذيرلاند سبرينغز في ولاية تكساس بالولايات المتحدة والذي أودى بحياة العشرات من الضحايا والمصابين، معربا سموه عن استنكار الكويت لهذا العمل الإجرامي المروع والذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

وبعث سمو ولي العهد ببرقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار المفجع الذي وقع داخل إحدى الكنائس في سوذيرلاند سبرينغز في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو رئيس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.