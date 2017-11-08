استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في قصر بيان أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية تركمانستان الصديقة رشيد مريدوف والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد وسفيرنا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمحال لدى جمهورية تركمانستان مجدي الظفيري.

إلى ذلك، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري يرافقه عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة فضيلة الشيخ د.عبدالله المنيع والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد أسد عمادي.